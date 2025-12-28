我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於今（28）日晚間首播，過去曾遞出橄欖枝表示台灣樂意幫助中國解決經濟問題，對方卻批評是信口開河、自不量力，賴清德表示，中國人必須要了解，其實台灣人對中國是善意的，過去中國天災地變台灣人哪一次沒有慷慨解囊，此外每年有兩百萬人次台商到中國發展經濟，創造數百萬個就業機會，若中國能夠了解，都應該對台灣心存感激，認為中國回嗆也許是面子問題所以講這樣的話，「我是不以為意」。過去表示樂意協助中國經濟問題對方卻不領情，賴清德說，中國必須要了解，台灣人對中國是善意的，中國哪一次天災地變台灣人民沒有慷慨解囊？每一次都捐款，而過去中國經濟發展之初，台灣有多少人到中國去蓋學校，幫忙過去建設，這都充分展現台灣人的善意。此外賴清德說，中國經濟之所以有辦法進步到今天的成果，何嘗不是台商到中國的貢獻，每年有200百萬人次在中國幫中國發展經濟，創造數百萬個就業機會，如果中國能夠了解這一點，其實對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度。賴清德也提到，過去擔任行政院長備詢時曾公開講過，兩岸共同敵人是天災地變，共同目標是創造人民福祉，只要中國尊重中華民國存在的事實，尊重台灣人的意願，對等尊嚴來交流合作。賴清德感嘆表示，但是很可惜的是中國都充耳不聞，台灣善意都已充分展現，「非常可惜，我希望中國能夠做一個調整」。