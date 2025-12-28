我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國全國大選正式起跑，各政黨於今天完成政黨名單與總理候選人的提名登記，選戰氣氛逐漸升溫。這場選舉預定於2026年2月8日舉行，被外界視為泰國政局走向的重要關鍵。根據《曼谷郵報》報導，共有52個政黨代表今天上午前往曼谷政府綜合大樓，完成政黨名單與總理候選人登記作業。依規定，各政黨最多可提名3名總理候選人，參選政黨數量也較2023年上一屆大選的47個進一步增加。目前在多項民意調查中支持度領先的人民黨，推舉黨魁納塔蓬、副主席西里卡尼亞，以及維拉育特，角逐總理大位。外界關注，人民黨在競選期間是否會再度觸及修改刑法第112條「冒犯君主罪」的敏感議題。對此，納塔蓬明確表示，相關議題不會列為競選主軸。人民黨的前身前進黨，正是因主張修法，於去年遭司法程序解散。另一備受矚目的政黨泰自豪黨，則推舉現任看守政府總理、黨魁阿努廷，外交部長西哈薩，以及前總理班漢之子瓦拉武，成為總理候選人。阿努廷也公開表示，泰自豪黨在選戰期間不會討論刑法第112條相關修法議題，顯示各主要政黨在高度敏感的王室議題上，普遍採取保守立場。隨著各黨總理人選正式就位，泰國大選已全面進入實質競選階段，未來數月的政黨動員、政策論述與政治攻防，將牽動泰國內部政治走向，也備受國際社會關注。