泰國與柬埔寨停火協議生效後首日，邊境局勢整體平穩，雙方未再傳出交火情形。為防止衝突再起，中方也積極介入斡旋，促成泰柬雙方官員與軍方代表展開三方會談，進一步討論邊境安全與後續機制。根據安排，泰國與柬埔寨外交部長應中國外長王毅邀請，於今明兩天在雲南舉行會談，針對邊境情勢與停火後的穩定措施進行磋商，三國軍方代表也將與會，強化溝通管道。泰柬兩國國防部長於27日簽署停火協議，同意自當地時間中午起停止軍事行動。這也是兩國在半年內兩度爆發邊境衝突後，第二次達成停火共識。協議內容指出，若停火狀態能維持至少72小時，泰國將釋放目前扣押的18名柬埔寨士兵。對於停火進展，中國、美國以及聯合國均表達歡迎，呼籲雙方持續克制，透過對話機制處理分歧，避免邊境緊張情勢再度升高。不過，泰國軍方也透露，在停火協議於前一天完成簽署前，邊境地區仍發生意外事故。一名泰國士兵不慎踩到疑似由柬方埋設的地雷，造成永久性傷殘。相關事件也凸顯，即便停火生效，邊境安全風險短期內仍難以完全消除。外界關注，隨著三方會談展開，是否能建立更具約束力的溝通與監督機制，成為確保泰柬邊境長期穩定的關鍵。