馬來西亞政府即將推動更嚴格的網路治理措施。《2024年網路安全法》將於2026年1月1日正式生效，針對社群平台內容管理、用戶年齡驗證與違規行為設下明確規範。不過，官方透露，在與社群平台溝通過程中，各家業者的配合態度落差明顯，有的平台積極回應，另一些則被形容為敷衍了事。大馬國會於去年12月通過《2024年網路安全法》，賦予政府更大權限，得以要求社群平台下架仇恨言論、兒童剝削影像及不實資訊，並可對未履行責任的業者採取執法行動。新法同時規定，未滿16歲的青少年不得開設社群帳號，所有用戶註冊時也必須進行年齡驗證。新法上路後，相關規範將由通訊及多媒體委員會負責執行與監督。大馬政府發言人兼通訊部長法米於12月28日受訪時指出，當局近期與多家社群平台進行溝通，回饋卻不一樣。「有些平台非常積極配合政府處理內容問題，但也有平台在接獲投訴或相關資訊後，幾乎完全沒有回應。」法米表示，政府將持續加強與業者溝通，確保所有平台都能遵守即將生效的新法規。他也坦言，新法推動過程中，確實遭遇部分大型社群平台反彈，但面對詐騙案件與數位濫用行為快速增加，政府已無法再坐視不理。他舉例指出，去年聖誕節前夕，曾有一家大型社群平台主動聯繫，表達有意申請相關執照，但事隔一年仍未見實際行動。「詐騙與濫用人工智慧的受害者，不能一直等下去。」法米強調，新法的核心並非單純管控，而是責任分擔。他表示，所有社群平台都必須遵守規定，與政府共同合作，確保網路環境對所有人，尤其是兒童與家庭而言，都是安全的空間。