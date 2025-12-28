我是廣告 請繼續往下閱讀

永遠的「林來瘋」林書豪（Jeremy Lin）今（28）日於新北國王主場正式舉辦球衣引退儀式，告別其傳奇的職業籃球生涯。除了感人的致詞環節，現場大螢幕更驚喜播放了一支眾星雲集的祝福影片，包括歌壇天王周杰倫、林俊傑、鄧紫棋，以及昔日NBA戰友「移動長城」姚明等人皆錄製影片致意。不過這群好友的祝福卻充滿「笑果」，不僅互虧還要林書豪「千萬別再唱歌」，讓現場氣氛溫馨又歡樂。與林書豪私交甚篤的「周董」周杰倫在影片中打頭陣，他戴著墨鏡酷帥地表示：「書豪，退休之路要開始了，千萬不要花時間在練我的歌曲，不要再唱我的歌了，拜託！」影片最後更甚至剪進林書豪在戶外忘情高唱《聽媽媽的話》的畫面，隨即被周董本人打斷吐槽：「誒！我不是說不要再唱了嗎？」逗得坐在場邊觀禮的林書豪大笑不已。雖然周董下了封口令，但其他歌手卻沒打算放過林書豪。鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）在影片中笑說：「聽說你現在有很多時間，又聽說杰倫讓你不要再練他的歌，那你所有的時間都來練我的歌吧！」金曲歌王林俊傑（JJ Lin）則恭喜好友完成精彩旅程，並幽默表示：「我相信應該更多的時間可以好好的練習《王者榮耀》，到時候輸我已經沒有藉口了！」蕭敬騰則力邀林書豪轉換跑道：「最重要的是，趕快加入網球隊！」演藝圈好友的邀約不斷，王嘉爾（Jackson Wang）興奮喊話：「終於可以去練舞了！」張藝興與王鶴棣也紛紛送上祝福，王鶴棣更不忘向這位籃球前輩下戰帖：「退役過後希望你好好享受生活，但也要記得練球，不然下次單挑我怕你打不過我。」NBA傳奇球星姚明也以過來人身份給予最實際的建議。姚明在祝福林書豪擁有成功職業生涯的同時，也語重心長地叮嚀：「有很多時間可以去山玩水，但是要注意一下，控制自己的體重。」