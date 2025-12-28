我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃氣女孩談起首次在台遇到地震的經歷。（左起，禹菡、金佳垠、詩函。）（圖／CHEER UP提供）

職業排球啦啦隊「桃氣女孩」今（28）日現身「Cheer Up！」快閃活動，成員金佳垠、禹菡、詩函 與粉絲近距離互動，現場氣氛熱絡。活動中聊到前一晚全台有感的強烈地震，三人也分享各自的「地震初體驗」，其中來台僅3個月的金佳垠，首度遇上如此劇烈的搖晃，當時嚇到不敢亂動，至今回想仍心有餘悸。宜蘭縣東部海域昨晚11時5分發生芮氏規模7.0強震，全台各地警報大作。金佳垠透露，地震發生當下她正坐著滑手機，「滑到一半突然開始晃，真的很慌，一直在想到底發生什麼事？什麼時候才會結束？」坦言腦中曾閃過要躲到桌子底下的念頭，但因為太害怕，整個人僵住動彈不得，「真的嚇到，什麼事都沒做。」同樣被地震嚇醒的還有禹菡。她表示自己是在睡夢中被晃醒，第一時間卻不是逃生，而是衝去找家裡的貓。身為資深貓奴的她笑說，當下看到愛貓躲在家具底下，「兩隻眼睛都瞳孔放大。」讓她瞬間更緊張，「糟糕，我第一個想到的就是我的貓。」事後回想起來，她也苦笑直呼反應完全是本能行動。詩函則分享，她是在剛回完粉絲訊息後，地震突然來襲，「我直接站在原地被搖，整個人跳來跳去，因為我真的很怕地震。」她形容這次地震不僅晃得大，時間也拉得很長，「真的很暈！」直到搖晃停止後，才慢慢回過神來。除了驚魂未定的地震回憶，活動現場氣氛依舊歡樂。首次參加近距離粉絲活動的金佳垠，也害羞分享心情，表示很開心能實際感受到台灣粉絲的熱情。被問到最喜歡的台灣美食時，她幾乎沒有猶豫，立刻回答：「雞排！」直率反應逗笑全場，也讓粉絲直呼可愛。