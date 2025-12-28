我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年對台灣職籃而言，是充滿期待卻最終留下遺憾的一年。TPBL與P.LEAGUE+歷經長時間協商後，原本一度看見整合曙光，卻在7月底正式宣告破局，台灣職籃再度回到雙聯盟分立的現實。就在籃壇為整併失敗感到失望之際，林書豪在退休儀式上留給台灣籃球的一句話，成為這一年最具重量的提醒，他說：「一起合作會走得更遠」，一語道破台灣籃壇振興的解方。林書豪今日於新莊體育館舉行球衣退休儀式，這場由TPBL台灣職籃大聯盟和新北國王舉辦的感性退役儀式，在致敬影片中卻有屬於P.LEAGUE+的陳建州、盧峻翔、林志傑和卡米諾斯等人，這說明美好的籃球事物，不會被現實的兩聯盟隔閡給擋住，林書豪這樣偉大的球員受到不分國籍、聯盟的尊敬。在球衣退休儀式之後，被問及給予台灣籃壇的建議，他語重心長地說道：「一起合作會走得更遠，不只是籃球，還是人生，一起走會走得更遠。」簡短的一句話，卻道出他對台灣職籃長年分裂現象的深刻感受，也被外界解讀為對雙聯盟最誠懇、卻也最無奈的期盼。回顧2025年，TPBL與PLG在政府協調下多次會談，並一度對外宣稱將以「十隊合作」形式迎接2025-26賽季，甚至規畫共同選秀。然而，隨著宏國象宣布重返職籃、申請加入PLG，雙方對擴編與互信的歧見浮上檯面，最終導致TPBL在7月31日宣布中止所有合併討論，整併工程再度停擺。這次破局，不僅是制度與立場的對立，反映台灣職籃多年來難以解決、盤根錯節的內部問題。雙方有太多顧慮和計算，最終在2025年仍未能給出球迷所期待的那個答案。對許多球迷而言，林書豪的退休象徵一個時代的落幕；而他留下的這段話，則像是一面鏡子，映照出台灣籃球仍需面對的課題。