我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著AI資料中心加速升級互連架構，共同封裝光學（CPO）與800G高速光模組的量產，正把光通訊產業推進「供不應求」的新階段。外資傑佛瑞（Jefferies）在報告中點名，市場缺貨態勢已逐步成形。傑佛瑞指出，上游磷化銦雷射供應鏈吃緊的狀況，預計將一路延續到2027年前後，使雷射光源成為整條供應鏈最先卡關的瓶頸。傑佛瑞預期，美國光通訊大廠Lumentum的外調變雷射（EML）將自2026年第一季起具備「雙位數」的定價上調空間，反映供需失衡下的議價能力。除了800G放量，傑佛瑞也看好CPO進入「實質量產」帶來的新成長曲線。報告估算，CPO有望在2026年第四季開始，為Lumentum貢獻約5000萬美元的初期營收，後續十年，也有助於AI資料中心的大規模採用。台股光通訊個股近期表現相當凌厲，包括IET近一個月上漲約72%、惠特大漲68%、統新漲54%、華星光45%、穩懋44%等。