▲林書豪球衣退休儀式吸引滿場6500名球迷到場見證，賽後記者會更湧入超過50名媒體記者。（圖／記者林柏年攝）

▲林書豪 今（28）日於新莊體育館舉行引退儀式，他和國王全隊進行合影。（圖／記者林柏年攝）

▲儀式上，林書豪首次以中文長時間分享心路歷程，感謝球團、隊友、家人與球迷的支持，也回顧生涯高低起伏，從NBA、CBA到回到台灣職籃的點滴。（圖／記者林柏年攝）

台灣籃壇迎來歷史性時刻。林書豪 今（28）日於新莊體育館舉行引退儀式，象徵其傳奇生涯的「7號球衣」被高高掛上館內天花板，未來新北國王將不再有任何球員穿上這個背號。林書豪也因此成為台灣籃壇史上第一位獲得球衣退休殊榮的球員，正式寫下里程碑。本場儀式吸引滿場6500名球迷到場見證，賽後記者會更湧入超過50名媒體記者。林書豪全程展現一貫的親和力與修養，除分享退役心境，也多次向球迷與媒體致謝，直言「從來沒想過會有這麼盛大的活動，今晚我會永遠記得。」曾於2024年在台北大巨蛋盛大引退的棒球傳奇周思齊也到場致意，並高度肯定此次球衣引退的意義。他表示，能夠如此被紀念，「本身就是一件很重要的事情」，球衣退休不只是個人榮耀，更是一種可被書寫、傳承的文化資產，象徵台灣職業運動環境的成熟與進步。對於外界關注「僅效力國王兩年，為何仍退休球衣」，國王執行長陳信生透露，當初與林書豪討論此事時，林書豪曾主動詢問：「我才來國王兩年，真的值得在這裡退休我的號碼嗎？」陳信生與副總毛加恩當下給出一致答案——影響力，不能用時間衡量。「林書豪來到國王，不只是加入一支球隊，而是對整個台灣籃球產生非常深遠的影響。」陳信生指出，無論是球隊文化、教練與球員的溝通、媒體互動方式，甚至管理層的思維與標準，球團內部都從林書豪身上學到很多，「我自己也學到非常、非常多。」林書豪提到國王隊隊友時，第一個點名提到後場搭檔李愷諺，「我想用一些小故事分享我的感動，聯盟第一隊、FMVP，去年在高雄有一段時間打得很艱難，受到很多人批評。但他一直很拚，在場上認真防守、不為了球權，只為了贏下比賽，這就是每天的李愷諺。」國王今年夏天完成二連霸，林書豪透露在季後賽前，團隊一起開了一個會，「就是我和四個洋將，我說季後賽要來了，我們該怎麼去打，他們說：『我們來這邊就是當角色球員，你放手去打，我們會找到我自己的角色。』這麼優秀的球員，對我說這些話，我真的覺得很難得，大家都是為了團隊。」儀式上，林書豪首次以中文長時間分享心路歷程，感謝球團、隊友、家人與球迷的支持，也回顧生涯高低起伏，從NBA、CBA到回到台灣職籃的點滴。他感性表示，自己不曾想當英雄，「只想成為正常的Jeremy」，而一路走來能夠撐過低潮，是因為家人、信仰與身邊夥伴始終不離不棄。他也特別感謝自己的老婆，直言她很辛苦，這四年來為了躲避鎂光燈，只能藏起來都讓別人知道，也分享有時候兩人想要有自己的時間，一起出去吃飯，被別人認出來要拍照，就只能打包進去車裡吃，如今退役後兩人終於有機會好好和孩子享受家庭生活。隨著7號球衣緩緩升起，新莊體育館全場起立鼓掌。這一刻，不只是林書豪球員生涯的句點，更象徵台灣籃球正式跨入「球衣退休」的全新時代。