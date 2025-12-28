我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰柬停火協議生效，邊境村民終於能結束臨時安置的生活。（圖／翻攝自The Thaiger）

泰柬停火協議生效後，泰國東部邊境逐漸回歸表面平靜，但對曾親身經歷衝突的居民而言，「沒有槍聲」並不等於真正安心。在布里蘭府班克拉特區，不少撤離多日的村民已返回家園，重新下田、割膠、照顧牲畜，卻同時做好隨時再度撤離的心理準備。泰國與柬埔寨於12月27日簽署停火協議後，相關單位設定72小時觀察期，持續掌握邊境動態。不過，對多數村民來說，漫長等待並非選項。結束超過20天的臨時安置生活後，不少人選擇先回家工作，因為生活與經濟壓力已讓他們難以承受。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，當地居民指出，撤離期間無法工作，收入完全中斷，房貸、生活費與年底還款期限卻不會暫停。對仰賴農作、割橡膠或零工維生的家庭而言，長時間停工意味著債務迅速累積。49歲的萬彭．柴蘭來自班克拉特區賽塔庫分區，她在聽到停火消息後，立刻返回橡膠園工作。12月28日，是她自12月7日撤離以來，第一次重新割膠。她表示，撤離期間完全沒有收入，家中開銷只能硬撐，年底還得向農業與合作社銀行償還貸款，讓她別無選擇，只能回家工作。萬彭坦言，自己的每週收入不到2,000泰銖，只夠勉強應付日常開銷，對未來仍感到不安。她說，雖然回到家中讓人稍微安心，但並不代表真正放心，「是否安全，還要每天看情況。」她也直言，過去的經驗讓邊境居民學會保持警覺，並不完全相信對方會長期遵守停火協議。家中重要物品仍隨時準備好，一旦局勢再度緊張，立刻撤離。其他村民也有相同心情。有人表示，能回到自己的床上睡覺、看看田地與家畜，心理確實輕鬆不少，但不安感始終存在。多數家庭仍密切關注邊境消息，手機不離身，只為第一時間掌握任何風吹草動。在停火仍處觀察階段的此刻，泰國邊境村落正處於一種矛盾狀態，一邊努力恢復日常生活，一邊提防衝突再起。對這些居民而言，真正的安全，不只是暫時的寧靜，而是能安心生活、不必隨時準備逃離的那一天。