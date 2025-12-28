NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月28日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在凌晨四點多倫多暴龍，勇士主將柯瑞（Stephen Curry），挑戰近期4連勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌金州勇士（16勝15敗，西區第8） vs. 多倫多暴龍（18勝14敗，東區第4）
地點： 多倫多
時間： 週日，東部時間下午3點30分
📍比賽前瞻
多倫多希望在主場迎戰金州，終結近期五連敗的主場低潮。
暴龍本季主場戰績為8勝7敗，場均 29.3次助攻 高居NBA第5，Immanuel Quickley 以場均 6.4次助攻 領軍。
勇士客場戰績為6勝11敗，但防守表現出色，場均僅失112.4分，排名聯盟第4，並將對手投籃命中率壓制在 46.2%。
進攻端方面，暴龍場均 113.5分，略高於勇士的場均失分（112.4）；勇士場均 114.5分，也比暴龍的場均失分（112.5）多出2分。
📍關鍵球員
暴龍：
Immanuel Quickley 場均 16.1分、4.3籃板；
Brandon Ingram 近10場比賽場均 29.0分、6.0籃板。
勇士：
Jimmy Butler III 場均 19.7分、5.6籃板；
Al Horford 近10場比賽場均 4.0顆三分球命中。
📍近10場戰績
暴龍：3勝7敗
場均 104.3分、41.0籃板、28.0助攻、8.3抄截、5.0阻攻，投籃命中率 44.6%，對手場均 111.0分。
勇士：5勝5敗
場均 114.6分、46.0籃板、29.2助攻、9.2抄截、4.3阻攻，投籃命中率 45.3%，對手場均 109.9分。
📍傷兵名單
暴龍：
Jakob Poeltl（背部）— 出賽狀況每日觀察
RJ Barrett（膝蓋）— 缺陣
Collin Murray-Boyles（生病）— 出賽狀況每日觀察
勇士：
LJ Cryer（背部）— 出賽狀況每日觀察
Seth Curry（大腿）— 出賽狀況每日觀察
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE火箭VS國王
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| MATCHUP
| TIME
| 勇士
| @ 暴龍
|4:30 AM
| 76人
| @ 雷霆
|4:30 AM
| 灰熊
| @ 巫師
|7:00 AM
| 塞爾提克
| @ 拓荒者
|7:00 AM
| 活塞
| @ LA
|10:00 AM
| Sacramento
| @ Los Angeles
|10:30 AM
