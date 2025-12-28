NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月28日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在凌晨四點多倫多暴龍，勇士主將柯瑞（Stephen Curry），挑戰近期4連勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌金州勇士（16勝15敗，西區第8） vs. 多倫多暴龍（18勝14敗，東區第4）

地點： 多倫多
時間： 週日，東部時間下午3點30分

📍比賽前瞻

多倫多希望在主場迎戰金州，終結近期五連敗的主場低潮。

暴龍本季主場戰績為8勝7敗，場均 29.3次助攻 高居NBA第5，Immanuel Quickley 以場均 6.4次助攻 領軍。

勇士客場戰績為6勝11敗，但防守表現出色，場均僅失112.4分，排名聯盟第4，並將對手投籃命中率壓制在 46.2%。

進攻端方面，暴龍場均 113.5分，略高於勇士的場均失分（112.4）；勇士場均 114.5分，也比暴龍的場均失分（112.5）多出2分。

📍關鍵球員

暴龍：
Immanuel Quickley 場均 16.1分、4.3籃板；
Brandon Ingram 近10場比賽場均 29.0分、6.0籃板。

勇士：
Jimmy Butler III 場均 19.7分、5.6籃板；
Al Horford 近10場比賽場均 4.0顆三分球命中。

📍近10場戰績

暴龍：3勝7敗
場均 104.3分、41.0籃板、28.0助攻、8.3抄截、5.0阻攻，投籃命中率 44.6%，對手場均 111.0分。

勇士：5勝5敗
場均 114.6分、46.0籃板、29.2助攻、9.2抄截、4.3阻攻，投籃命中率 45.3%，對手場均 109.9分。

📍傷兵名單

暴龍：
Jakob Poeltl（背部）— 出賽狀況每日觀察
RJ Barrett（膝蓋）— 缺陣
Collin Murray-Boyles（生病）— 出賽狀況每日觀察

勇士：
LJ Cryer（背部）— 出賽狀況每日觀察
Seth Curry（大腿）— 出賽狀況每日觀察

MATCHUP

 TIME
勇士

   @  暴龍

 4:30 AM
76人

   @  雷霆

 4:30 AM
灰熊

   @  巫師

 7:00 AM
塞爾提克

   @  拓荒者

 7:00 AM
活塞

   @  LA

 10:00 AM
Sacramento

   @  Los Angeles

 10:30 AM
Tuesday, December 30, 2025

🟡NBA季後賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA季後賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：11:00    2025-2026 NBA籃球賽 LIVE火箭VS國王

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

相關新聞

NBA好友齊聲祝福林書豪退役　霍華德：最生氣我們沒一起拿座冠軍

NBA／太陽、鵜鶘全武行！湖人棄將很能打　洛城球迷：怎麼不要他

NBA／威少締造兩里程碑！超越魔術強森　助攻史上第7、抄截破2000

NBA／文班亞馬「火星級隔扣」震撼世人！官網被嚇傻：開玩笑吧？