泰國選戰升溫，人民黨（People’s Party）黨魁、總理候選人納塔蓬（Nattapong Ruangpanyawut）28日率領黨籍國會議員候選人完成登記參選，並在受訪時明確劃出選後合作紅線，強調人民黨議員絕不會把票投給泰自豪黨的總理候選人，立場毫不含糊。納塔蓬表示，對本屆選舉充滿信心，關鍵在於人民黨的不分區名單來自多元背景，選才並非依循政治派系或配額分配。他直言，部分政黨存在換黨、分配席次的老問題，但人民黨名單候選人完全依據專業能力與知識遴選，目標是壯大政黨實力，確保未來能穩定組成政府，也避免政治承諾跳票。談到是否承受壓力，納塔蓬坦言，從過去的未來前進黨、前進黨到現在的人民黨，他從未感到壓力，過去多次被外界預測能超越既定目標，這次同樣信心十足。他強調，人民黨從不低估選民力量，任何政黨都不可能永久掌控民意，因此此刻最重要的任務，就是盡可能深入社會，與選民面對面溝通。針對刑法第112條相關爭議，以及若人民黨成為執政黨，是否仍會與泰自豪黨合作，納塔蓬直言，前提在於泰自豪黨黨魁阿努廷是否願意接受人民黨提出的條件。他指出，阿努廷過去在辯論中曾提出附帶條件，甚至扭曲他的原意。不過，隨著憲法法院已裁定，競選期間不得將第112條作為政見，這項爭議理應告一段落，阿努廷與民主黨領袖阿披實也不應再於選戰中操作相關議題。至於選後政黨排序與合作空間，納塔蓬強調，關鍵不在於人民黨成為第一大或第二大黨，而在於其他政黨是否願意接受人民黨的政治條件。他指出，人民黨已設下明確門檻，只要任何內閣成員涉及可疑行為，不論是毒品、非法網路賭博或詐騙集團，政治責任必須高於法律責任，無須等待司法定讞，掌權者就應主動負責。他也重申，人民黨早已公開宣布，黨籍議員不會投票支持泰自豪黨的總理候選人，這項立場沒有任何模糊空間。被問及若相關議題進入國會，是否能確認不推動修改第112條，納塔蓬回應，由於這並非競選承諾，政府不會將其列為向國會宣示的政策，至於未來是否可能形成社會共識，取決於人民是否持續支持人民黨。他相信，2月8日投票支持人民黨的選民，對該黨立場早已相當清楚，相關主張也已在國會多次說明。至於依據第112條進行大赦的可能性，納塔蓬強調，大赦必須一體適用於所有群體，否則無法實現真正的正義，社會也難以向前邁進。