泰國政府在泰柬停火生效後，持續布局區域外交，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow) 表示，希望中國在確保停火長期可持續方面發揮建設性角色，並向柬埔寨清楚傳達避免再度升高緊張的訊號。希哈薩是在啟程前往中國雲南、展開為期2天訪問前作出上述表示。此行應中國外長王毅邀請， 柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn) 也將出席，會談時點緊接在泰柬「一般邊境委員會」會議之後，顯示三方正嘗試把停火機制放入更完整的區域對話框架。希哈薩強調，泰國並不僅把中國視為調停者，而是期待北京能支持一個可長可久的停火安排，包括直接向柬方傳達穩定局勢的訊息。他也重申，泰國希望化解爭端，但會堅守既定立場，不會在任何一方壓力下行事。相關談話可看出曼谷一方面試圖以區域外交鞏固停火成果，另一方面仍維持雙邊主導權的策略取向。另一方面，美國政府對泰柬停火表示歡迎。美國國務卿盧比歐透過國務院官網呼籲，泰國與柬埔寨應立即履行承諾，全面落實吉隆坡和平協議的各項條款。針對外界關切柬埔寨是否在停火後強化軍事部署，泰國方面則淡化疑慮。此前網路流傳影像，指稱一架來自白俄羅斯的運輸機降落金邊。泰柬邊境情勢聯合指揮中心主任普拉帕斯．頌猜迪指出，空軍已掌握該航班的完整情資，包括起降地點、航線、載重能力與可能運載內容，並持續從情報面評估局勢。他表示，即便出現任何增援或其他變化，泰方已有相應措施，確保民眾安全。空軍也補充，正密切監控飛抵金邊的IL-62M貨機動態，全天候維持高度戒備。另外，根據泰國軍方社群平台資訊，28日上午11時，一架由中國國航營運的波音747-400F貨機，航班編號CAO10903，自上海直飛金邊，降落於甘丹省的德崇國際機場。中國隨後表示，該航班載運的是「緊急人道援助物資」，用以協助受近期局勢影響的柬埔寨民眾。在停火進入觀察期之際，區域外交動向與軍事情報同步受到關注，外界也持續觀察各方如何將暫時停火，轉化為更穩定的長期安排。