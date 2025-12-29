我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著蘋果、三星等國際科技大廠相繼加碼投資，越南被視為全球電子製造版圖中的新寵。然而，最新研究指出，大量外資進駐並未帶動越南電子產業的關鍵技術升級，反而可能讓當地企業長期停留在低附加價值的組裝階段。根據《日經》報導，皇家墨爾本理工大學越南分校研究團隊建立一套指標，用以衡量電子產業的「領先技術生產力」。結果顯示，越南本土企業的生產效率，僅達外資企業所掌握先進技術水準的64%。換言之，在投入條件相同的情況下，全球效率最高的企業可生產100單位產品，越南企業平均僅能完成64單位。研究進一步指出，這項落差在2011年至2020年間幾乎沒有改善，顯示外國直接投資的持續增加，並未轉化為實質技術外溢。研究人員認為，外資不僅未必帶來助益，甚至可能加深越南在全球價值鏈中的「組裝定位」。皇家墨爾本理工大學越南分校商學院經濟學講師阮周貞分析，當外資企業在產業鏈中占據主導地位，往往會加劇競爭，壓縮本地企業生存空間，或將其限制在附加價值偏低的環節，使技術升級機會變得有限。近年來，從富士康的伺服器零組件，到Google手機生產線，越南已被納入多家科技巨頭重新布局的製造網絡。不過，研究指出，外資企業占越南電子產品出口比重高達98%，顯示當地企業與核心技術之間的距離仍然遙遠。研究也發現，日本與南韓是越南前兩大外資來源國，但其投資模式多半採封閉式運作，主要依賴自家供應鏈，與當地企業連結有限。科技大廠通常將核心技術與設計留在母國，嚴密控管，進一步削弱技術外溢效果。相較之下，來自中國、台灣與東協部分國家的投資者，較願意採購在地資源，並提供一定程度的技術支援，將本地供應商納入生產網絡，因而較可能帶來有限但實質的生產力提升。研究指出，若缺乏合資企業或制度性聯結，傳統的技術移轉管道往往會被阻斷。研究也提到，全球先進晶片設計工具商Synopsys曾指出，越南工程師已參與部分晶片模組相關技術開發，但整體而言，這類案例仍屬少數。研究團隊總結，越南企業確實透過觀察外資企業，在管理能力上有所進步，但若要真正突破組裝層級，政府仍需設計政策誘因，鼓勵合資模式，並促使外資採購在地產品、協助供應鏈升級。