2026年台南正統鹿耳門聖母廟的煙火秀日期確定了！每年元宵節前都有盛大煙火秀的台南正統鹿耳門聖母廟，明（2026）年場次確定將於2月28日盛大登場，且也將有無人機，官方透露更將會是史上最盛大，往年煙火秀於20:00開場，至於時間表等其他細節還未公布，《NOWNEWS今日新聞》整理往年最佳觀賞點與交通管制、直播等資訊先看。
被稱「台版紫禁城聖母廟」的台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，2026年確定要在2月28日舉辦「花火迎春」活動，已數十年，號稱全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，根據官方透露，今年也比照去年，一樣有無人機。不過詳細的時間表還未確定。
🟡歷年「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」建議觀賞點
綜合網友們說法，整理幾處觀賞點：
一、正統鹿耳門聖母廟廟旁的兩側拱橋水池：可以觀賞煙火以及水池的倒影
二、正統鹿耳門聖母廟上方左右兩側平台：近距離看到煙火在頭上
三、土城國小操場：離正統鹿耳門聖母廟約550公尺，能舒服地欣賞。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」直播
無法到現場的民眾，往年都可透過「台南正統鹿耳門聖母廟」臉書粉專欣賞。
🟡歷年「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」交通管制
今年選擇於228假期時登場，恐怕比往年還會有更多民眾到場，而聖母廟正後方「青砂街側-台江大道」為煙火發射區，往年這裡都會全面封閉通行。
台江大道五段通常會於早上雙向管制，城安路、安中路六段於下午開始雙向封閉，周邊道路如城北路、城西街及青砂街也將有交通管制措施，往東西向的民眾可預先改道本田路或市道173，來往南北向民眾可利用台 17、台 19。
歷年官方建議替代道路如下：
（一）南下車輛：安明路4段（國姓橋南側）→左轉台江大道5段→右轉北汕尾三路→左轉回安明路3段→直行續往觀海橋方向往市區行駛。
（二）北上車輛：安明路3段→右轉北汕尾三路→左轉台江大道3段→右轉安明路4段→直行上國姓橋（續往七股方向行駛）。
資訊來源：台南正統鹿耳門聖母廟
