見澤倫斯基前，先打給蒲亭

川普：談判仍存在1.2個「非常棘手的問題」

美國總統川普（Donald Trump），當地時間週日在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，針對俄烏20點和平計劃展開討論，而在會晤登場前，川普曾先致電俄羅斯總統蒲亭（Vlamidir Putin），進行約1個多小時的交談。綜合外媒報導，川普28日對傳媒表示，結束俄烏衝突的外交努力正處於「最後階段」，相信俄烏領導人都希望達成和平協議，這對各方都有利，美烏也將達成一項強大的安全協議，歐洲國家將發揮重要作用。不過，被問及是否今年之內達成俄烏和平協議時，川普語帶保留，表示「沒有最後期限」，只說自己曾多次推動、調停衝突，雖然俄烏是其中最困難的一場，但最終一定能解決，畢竟長期衝突只會造成更多傷亡。當天的會晤，出席者還有美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人。俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）證實，蒲亭週日曾與川普進行約1小時15分鐘的通話，是由美方提議舉行，氣氛良好並富有成效，2人整體上觀點相近。澤倫斯基先前曾表示，如果蒲亭同意停火60天，他將把整個和平計劃交由烏克蘭全民公投決定，不過按照俄方說法，川普跟蒲亭都認為，以公投為藉口的暫時停火，只會導致俄烏衝突繼續拖延。據俄方所述，本次通話，主要是堅持美俄元首在阿拉斯加峰會期間，以及2國代表多次接觸達成的根本性共識，川普確信俄羅斯致力於透過政治、外交途徑解決問題，蒲亭則同意在工作小組的框架下，繼續推動問題解決。2位領導人預計在川普與澤倫斯基會晤後再次通話，但關於軍事行動的最終停止，需要基輔方面先針對頓巴斯問題（主要包括頓涅茨克和盧甘斯克）做出政治決定。在與澤倫斯基會晤後，川普舉行聯合記者會，宣稱此次會晤非常好，雙方團隊討論了很多事情，也在結束戰爭方面取得很多進展。不過，川普也坦言，俄烏和平協議仍有「1.2個非常棘手的問題」尚未解決，拒絕透露具體完成百分比，但表示可能接近95%，關於俄羅斯要求烏克蘭放棄的頓巴斯地區，命運仍懸而未決。川普並說，雖然他很有信心，可談判依然複雜，隨時可能破裂，拒絕給出確切時間表：「我想，幾週後我們就會知道結果了。」若有助於協議達成，他本人不排斥訪問烏克蘭並在當地發表演說，但也透露這個可能性不大。