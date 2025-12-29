我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅胸腔科醫師蘇一峰昨（28）日痛批，政府禁小紅書、抓逃兵，似乎是設下天羅地網，讓年輕人無處可逃。行政院26日通過《社維法》修正草案，若在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，恐被拘留或遭罰鍰；若有人透過網路散布上述主張，可要求網路相關業者限制甚至中止服務。蘇一峰昨發文痛批，🟢在年輕族群的支持率降低，無法用傳統綠媒洗腦，就推出一連串綁定政策；大動作抓逃兵加重軍法叛逃，抓小紅書讓年輕人不能用；行政院修《社維法》，只要是政府認定是「破壞團結、仇恨性言論」，不需要法院審判，直接就可以認定把你刪帳號，等同設下天羅地網，讓年輕人無處可逃。蘇一峰更指，🟢不停挑釁中國，阻止任何交流，定義任何交流都是統戰的一部分，讓台灣年輕人無處可逃，只能選擇戰爭。