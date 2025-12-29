我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨27日前舉辦台南市長初選政見發表會，擬參選人、綠委林俊憲、陳亭妃正面交鋒。對此，桃園市議員凌濤昨（28）日表示，他有猜到林俊憲一定會罵陳亭妃，但沒猜到的是陳亭妃去罵林俊憲，這反而讓林俊憲可以咬住她對打，接下來林俊憲的民調一定會因此提高。針對台南市長選情，凌濤昨上《新聞大白話》表示，林俊憲跟陳亭妃世紀大對決，其實我們猜對這件事情，就是林俊憲從頭到尾一定會罵陳亭妃，然後他說陳亭妃從頭到尾都會去拱總統賴清德，可是有一件事情沒有猜出來：選情激烈白熱化，陳亭妃在罵林俊憲。凌濤認為，陳亭妃是領先族群，不能進到林俊憲設定的對罵框架，陳亭妃進來之後，陳亭妃會非常弱勢，因為這會讓林俊憲有咬她的支點，可以咬得非常接近，她一回答就有對打的支點。所以可以想見未來2個禮拜，林俊憲的民調一定提高，而且會跟陳亭妃接近。凌濤接著指出，現在賴清德在提名2026，不用贏，接近就好了，比如打個五五波，彰化縣不就是這樣嗎？原本綠委黃秀芳贏成這樣，反而比較少人認識綠委陳素月，可是只要打成好像差距不是太大，賴清德就可以提名他要的，所以陳亭妃要小心了。