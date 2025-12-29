我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市因聖誕節後交投清淡的情況下，美股四大指數上週五（26日）多數走低，唯獨費半指數呈現小漲，帶動台北股市今（29）日開盤上漲106.77點、來到28662.69點，再創新高。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到271.75點。今日開盤量大強勢個股：群創、華新、友達、力積電、三晃；開盤量大弱勢個股：晶豪科、鈺創、定穎投控、緯創、大眾控。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1520元；鴻海開盤上漲1.5元、來到227元；台達電開盤上漲4元、來到960元。此外，貴金屬延續強勁漲勢，黃金與白銀期貨價格在地緣政治緊張局勢升溫，以及美元持續走弱的背景下，雙雙刷新歷史新高。另外，中國矢言防止人民幣匯率過度波動。美股四大指數上週五多數走低，道瓊指數下跌20.19點，或0.04%，收48710.97點，那斯達克指數下跌20.21點，或0.09%，收23593.097點，標普500指數下跌2.11點，或0.03%，收6929.94點，費半指數上漲 3.27 點，或0.045%，收7207.64點。科技五大巨頭普遍下跌，Meta下跌0.64%，蘋果下跌0.15%，Alphabet下跌0.18%，微軟下跌0.064%，亞馬遜上漲0.060%。半導體股漲跌互見，AMD下跌0.023%，博通上漲0.55%%，輝達上漲1.02%，應用材料上漲0.43%，高通上漲0.023%，美光下跌0.66%。台股ADR集體走高，台積電ADR上漲1.35%，日月光ADR上漲1.09%，聯電ADR上漲0.25%，中華電信ADR上漲0.70%。