對此，《小姐不熙娣》節目方向《NOWNEWS今日新聞》記者回應：「男來賓行為 ≠ 節目立場，其他不予回應！」

▲男模張越河遭女大生指控性侵，過往在節目跟小S的互動片段被挖出。（圖／翻攝自張越河IG@ yuehe_0910）

▲小S（左）在節目中對張越河表示：「你為什麼要捅我屁股？」（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

▲小S（中）直言被張越河（左）羞辱到了。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

外型亮眼、身高約180公分的男模張越河，近年活躍於台北信義區夜生活圈，憑藉俊俏外貌與高挑身形，在模特兒圈與社群平台累積一定知名度。不過張越河今年初在上節目《小姐不熙娣》跟小S（徐熙娣）互動時不僅疑似對小S襲胸、摳屁股引發小S不適，近日又被爆出疑似誘拐女大學生回家性侵，引發外界熱議，事情發生後他過往上節目的片段再被挖出。張越河學生時期便曾被相中拍攝平面作品，也打過業餘籃球聯賽，私下常被拍到於球場與工作場合的身影，個人IG追蹤人數突破2萬，在年輕族群中頗具人氣。不過張越河今年初曾登上綜藝節目《小姐不熙娣》擔任來賓，並與主持人小S進行情境演出，過程中因肢體互動尺度引發討論，當時小S在節目上以玩笑語氣表達不適，張越河也當場致歉，強調純屬意外，該片段事後被視為節目效果之一，未料如今因相關指控浮上檯面，過往畫面再度被網友翻出檢視。根據《鏡週刊》報導，近日有女大生A小姐向出面爆料，指控張越河涉嫌對其性侵，A小姐表示2人於今年9月透過社群平台認識，之後因工作牽線於10月初首次見面，她描述當天原本只是單純拍攝行程，過程中張越河言談自信、態度友善，並自稱在信義區工作多年，讓她逐漸放下戒心，未料後續互動卻開始出現不適當言語與舉動。A小姐指出，拍攝結束後一同用餐期間，張越河言談逐漸涉及性話題，讓她感到不自在卻難以即時拒絕，隨後對方以疲倦、需前往信義區工作為由，提出短暫回家休息的建議，她因顧慮對方行程與身分背景而勉強答應。A小姐表示，進入住處後情況失控，自己雖曾明確抗拒，仍遭對方強行侵犯。事後她前往醫院驗傷，並向警方報案，目前案件已進入司法程序。事件曝光後，引發網路高度關注，不少網友回顧張越河過往在夜店、節目與社群上的形象，感嘆落差之大，也有聲音呼籲，在司法結果出爐前應保持理性，但同時重申性別安全與尊重的重要性。