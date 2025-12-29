我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有中媒列舉近幾年的圍台軍演和範圍，聲稱圍台鏈條越勒越緊。（圖／翻攝自中國軍號微博）

中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」軍演，明顯是對近期美國對台軍售一事不滿，有中國軍事分析，雖然最近幾次軍演代號不太一樣，但各有意義，不變的是堅持國家統一的意志，還有中國軍事帳號將2022、2024、2025軍演做對比，聲稱「圍島鏈條越勒越緊」。根據中國《央視》報導，中國國防大學教授孟祥青指出，一般軍事演習代號是乘載政治意義、戰略指向、軍事目的之特定符號，代號不同，軍事指向也會不同，以這次的「正義使命-2025」為例，正義2字重在宣示維護國家主權安全和領土完整的決心，表明中國軍事行動符合國際法，也符合國際關係基本準則。孟祥青表示，軍演符合中華人民共和國憲法、反分裂國家法、國家安全法，具有完全的正當性、合法性、是一次「天經地義、理所應當、無可非議」的行動；至於使命2字則重在彰顯維護國家統一，維護包括台灣同胞在內的全體中國人民根本利益和安全福祉，以及堅決反對台獨分裂、外部勢力干涉的神聖職責。孟祥青還說，從「聯合利劍」到「海峽雷霆」，再到這次的「正義使命」，代號有變，決心沒變，體現的是越來越強大的硬核實力，解放軍「懲獨扼美」的選項十分豐富，封控目標也十分精準，孤困能力十分強大，割裂拒止十分有力，放話只要台獨跟外部勢力膽敢踩線越線，解放軍也會隨時聽令行動，立刻可以「由訓轉戰」，給一切「魑魅魍魎」致命一擊。