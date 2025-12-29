我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭外海27日發生規模7.0地震，各地不少地區震度達4級，震撼全台，也陸陸續續傳出災情。位於新北市五股區的一間國小傳出水管漏水，62歲林姓工友到校巡視，疑似在爬梯關閉水閥的過程中不慎失足，從鋁梯上摔落重創頭部，送醫搶救後宣告不治。而校方也透露，林姓工友相當熱心，平時只要學校出狀況總會第一個抵達現場，如今意外傳出，讓同事萬分不捨。據《TVBS新聞網》報導，校方劉主任表示，林姓工友自創校以來便在校服務至今，校內同仁、學生都非常喜歡他。而擁有水電專長的林姓工友，平常修繕速度快，若校園發生狀況總會第一個到現場，也會用專業角度給予學校工程建議。不僅如此，林姓工友同時也是一名資深義警，在德音分隊服務長達20年的時間，且值勤時從未缺席，儘管為人低調卻有著一顆守護社會的心。回顧這起悲劇事件，於27日晚間11時10分即地震發生5分鐘後，林姓工友便從住處進入校園地下室拿鋁梯，而後前往4樓廁所查看水閥，怎料，疑似在關閉水源時不慎失足墜落，後腦勺直接撞擊地面。直到凌晨1時許有民眾發現校門口附近漏水，警方聯繫校方警衛入內查看後，凌晨2時45分才發現倒臥地面的林姓工友，已失去呼吸心跳，送往新莊部立台北醫院搶救後，仍因傷重身亡。