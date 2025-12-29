我是廣告 請繼續往下閱讀

中共解放軍東部戰區發言人施毅今日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，國民黨主席鄭麗文上午表示，總統賴清德不釋出橄欖枝，因為兩岸越是對立且兵兇戰危，越有利他去販賣「芒果乾」來動員選票，「賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。」賴清德日前接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，對於是否還願意對中國國家主席習近平遞出橄欖枝？賴表示，台灣人對中國有善意的，哪一次中國天災時台灣人沒有慷慨解囊？且一年200多萬人在中國幫忙發展經濟，「如果中國了解這點，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度！」怎料，共軍東部戰區今天突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。對此，鄭麗文表示，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受有想要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝，希望能締造兩岸和平，因為兩岸越是對立且兵兇戰危，越有利他去販賣「芒果乾」來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。鄭麗文也說，賴的這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，但賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。鄭麗文說，賴清德一心一意就只想贏得2026的選舉，怕的是自己真正跛腳，因為大罷免後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，如果2026沒選贏可能會被逼宮，這是他最深的恐懼