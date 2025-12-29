我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子韜在節目中，透露自己小時候腦部曾動過開顱手術的往事。（圖／翻攝自微博@黃子韜工作室）

6歲學武術失足 腦出血急送醫搶命

▲黃子韜小時候曾習武。（圖／翻攝自微博@黃子韜工作室）

術後完全康復 未留下任何後遺症

曾以男團EXO成員身分出道的中國藝人黃子韜，近日在綜藝節目中罕見談及童年驚險往事，他透露自己6歲時因學習武術發生重大意外，導致腦部出血，緊急接受開顱手術，頭部縫合多達43針甚至差點成為植物人，這段經歷連現場來賓聽了都倒吸一口氣，也讓觀眾重新認識他一路走來並不輕鬆的人生歷程。黃子韜是綜藝節目《宇宙閃爍請注意》的固定成員，在最新一集錄影中，他主動提起自己6歲那年學習武術時，不慎重摔在地，導致腦部嚴重受創，當時顱內出血迅速累積，壓迫腦部組織，醫療團隊評估後，決定立刻進行高風險的開顱手術，整個過程分秒必爭，情況一度相當危急。黃子韜回憶，事後聽家人轉述，醫師曾坦言若送醫時間再晚幾分鐘，後果恐怕不堪設想，輕則留下智力受損等永久後遺症，最嚴重甚至可能成為植物人，這番話讓他長大後每次想起都心有餘悸，也更加珍惜能夠站在舞台上、健康生活的每一天，他形容那次意外彷彿在鬼門關前走了一遭，人生差點就此改寫。所幸在醫療團隊全力搶救下，黃子韜手術順利完成，後續復原狀況良好，並未留下任何明顯後遺症，他在節目中也特別強調，自己目前身體狀況非常健康，無論是體力、反應或日常生活都未受到影響，這段往事對他而言雖然驚險，卻也成為一路陪伴他成長的重要記憶。談到這段童年經歷，黃子韜語氣平靜，甚至帶著一貫的幽默與樂觀，他表示正因為年紀小就經歷過生死邊緣，更懂得珍惜當下，也不輕易被挫折擊倒，黃子韜這次在節目中選擇公開分享，並非為了博取同情，而是希望提醒大家，很多人表面看起來光鮮亮麗，背後其實都曾默默承受過不為人知的風險與考驗。