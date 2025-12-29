我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國防部怒斥，中共近期持續在臺灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。針對中共東部戰區今宣布將在海周邊進行實彈軍演，國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。