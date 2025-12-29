我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃姓男子假配合真逃跑，警方一路攔截圍捕將其攔停後逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨（28日）21時01分發生一起離譜拒檢事件，一名41歲的黃姓男子酒後駕駛小客車行經大同南路、環河南路口，遭到巡邏員警盤查。怎料，他竟假裝配合並直接逃逸，直到21時08分遭到攔停，除了依酒駕開罰並移送偵辦外，黃男另於逃逸過程中違規右轉、闖紅燈、跨越雙黃線，違規一共19件，共可罰新台幣29萬餘元。據了解，三重分局員警於昨（28日）21時01分許執行巡邏勤務時，在三重區大同南路、環河南路口發現一名小客車相當不穩，行跡可疑上前盤查。駕駛黃姓男子見狀後，假意配合員警攔查，而後便加速逃逸現場。沿路違規右轉、闖紅燈、跨越雙黃線等，行徑相當誇張。警方通報攔截圍捕，於21時08分許將黃男攔停，依規定實施酒測，其酒測值為0.50mg/l，全案依公共危險罪移送偵辦。而黃男於過程中交通違規包括，拒檢逃逸1件、紅燈右轉3件、闖紅燈5件、轉彎未打方向燈1件、跨越雙黃線2件、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道1件、遇停標字之交岔路口，不依規定停讓3件、變換車道未打方向燈2件、酒駕1件，共可罰新台幣29萬餘元。