近年中國對台軍事壓力回顧

中國解放軍東部戰區今（29）宣布，將從今天開始，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。儘管這場圍台演習打著「對台獨的警告」進行，但在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言後舉行軍演，也讓外界認為此舉也意在牽制日本。日本TBS NEWS轉述中國官媒新華社報導，此次圍台演習將於今、明兩天（29、30 日）舉行。參與兵種包括陸、海、空軍及火箭軍，演習區域呈現包圍台灣全島的態勢。中方並表示，明日將在相關空域與海域進行實彈射擊訓練。報導分析，此次演習代號為「正義使命-2025」，演習重點在於封鎖主要港口、奪取制海權與制空權，其核心目標在於演練如何孤立台灣全島。中國解放軍發言人主張，演習是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，是維護國家統一的正當且必要行動」。不過外界普遍認為，這也是針對高市早苗在國會中有關「台灣有事」答辯的強力制衡。這是中國自今年4月以來，再次對台進行軍事演習。過去中國軍方曾在去年5月、賴清德就任總統後不久，採取包圍台灣本島的方式實施大規模軍事演習，對多次發表與中國保持距離言論的賴清德施加壓力，其方針相當明確。在去年10月，中方因不滿賴清德表示「台灣不隸屬於中華人民共和國」而進行軍演；去年12月，更在日本、台灣與菲律賓之間、被稱為中國防衛線的「第一島鏈」周邊，部署約90艘艦艇，創下1996年以來最大規模，頻繁加大軍事壓力。今年4月，中國也因不滿賴清德將中國稱為「境外敵對勢力」而再次實施軍事演習。