過去曾在《小姐不熙娣》中不小心觸碰小S（徐熙娣）屁股的信義區男模張越河，今（29）日傳出疑似性侵一名女大生，引發外界譁然。《NOWNEWS今日新聞》盤點過往演藝圈女星被性騷擾：女星阿諾公開22歲初入行時遭前輩性騷經歷，坦言在權勢壓力下長年噤聲；成龍與容祖兒同桌被拍觸碰背部畫面惹議，經紀人出面緩頰仍掀論戰；日本女星永野芽郁在綜藝節目遭諧星追逐嚇哭，事後澄清「只是被嚇到」，節目尺度再度引發討論。女星阿諾日前在節目中提到一段塵封多年的傷痛回憶，坦言22歲初入行時，在地方台外景節目工作期間，遭一名身兼製作人與主持人的前輩性騷擾，對方以「教妳如何在這行生存」為由，多次在外景收工後半夜敲門進房，要求肢體接觸，甚至拍打她的屁股，讓她極度不安。最嚴重的一次發生在返程工程車上，對方藉「國王遊戲」懲罰之名，直接將手伸進她的衣服與內衣裡揉胸。阿諾表示，當時整車都是男性工作人員，自己是唯一的女生，因恐懼與權力壓力只能僵住承受。事後她不敢向家人或男友求助，直到多年後才說出口，也讓外界再度看見職場權勢結構下的沉默傷害。71歲武打巨星成龍日前在澳門出席《灣區升明月》音樂晚會，與容祖兒同桌時被拍到伸手觸碰其背部與肩膀畫面，影片在社群瘋傳後，被部分網友批評「鹹豬手」、「逾越分際」。對此，容祖兒經紀人霍汶希出面澄清，強調成龍是「從小看著她長大的長輩」，只是關心後輩的自然舉動，並非外界解讀的性騷行為，不過畫面曝光後，網友反應依舊兩極，有人認為長輩也應保持距離，也有人替成龍緩頰是過度解讀，事件引發關於「善意肢體接觸是否仍需顧及感受」的討論。日本女星永野芽郁日前登上《全明星感謝祭2025春》，遭諧星江頭2:50半裸吐舌追逐、高喊「做我的女人」，畫面曝光後引發性騷爭議。永野芽郁當場嚇到落淚，節目播出後江頭2:50遭到炎上，隨即拍片土下座道歉，電視台也公開致歉。事後永野芽郁在廣播節目中澄清，表示自己並非受到性騷，而是「單純被嚇到」，落淚只是生理反應，也希望事件能就此畫下句點，不過外界仍對綜藝節目「無腳本效果」是否應重新檢討尺度，展開激烈辯論。