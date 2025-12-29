我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市驚傳毒害幼童案件，一名徐姓男子長期在孩童面前吸食安非他命，讓未成年孩子被迫暴露在有毒煙霧環境中長達3個多月，導致身心發展出現嚴重異常，甚至罹患自閉症與癲癇。檢方調查後，近日依《刑法》妨害幼兒發育罪，將徐男提起公訴。經檢警調查，徐男居住於台中市東勢區，為A童的繼父，與妻子張女及孩童同住在一處房間內。自去（2024）年4月起至7月16日案發為止，徐男多次在孩童未離開視線的情況下，使用玻璃瓶燒烤方式吸食安非他命，毒煙瀰漫整個居住空間。由於孩童長時間與徐男同處密閉空間，無可避免吸入毒煙，導致身心發育遲緩，並出現自閉症、癲癇等健康問題，已構成對兒童身心健全與自然發育的高度危害。社工介入關懷時，發現徐男過去曾有吸毒遭查獲的前科，對孩童成長環境深感憂慮，隨即採集A童毛髮送驗。檢驗結果顯示，孩童體內竟驗出安非他命與海洛因兩種毒品呈陽性反應，社工遂依法通報並告發。面對指控，徐男辯稱，因平日需照看孩童，無法讓孩子離開視線，才會導致吸毒空間無法完全隔離，並非刻意讓孩童接觸毒品。不過，檢方指出，徐男於5年內有刑事前科，屬於累犯，本案並非一時失慮或偶發行為，而是長時間反覆實施。先前徒刑執行顯未發揮矯正效果，顯示其對刑罰反應力薄弱，依法應加重其法定最低刑度，最終依妨害幼兒發育罪將徐男起訴。