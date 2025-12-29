我是廣告 請繼續往下閱讀

▲跨年人潮多，北市衛生局整備8站醫護站。（圖／台北市衛生局提供）

跨年倒數，台北跨年晚會今年將於31日晚上7點在市府前廣場舉行，北市衛生局整備8站醫護站的醫療人力，包括市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，及9部救護車緊急醫療量能。同時提醒民眾，在台北101周圍觀看煙火的民眾，可準備護目鏡等保護眼睛避免落焰造成眼睛傷害。北市衛生局提到，北市跨年晚會歷年受到海內外朋友的喜愛，今年預估有20萬人參與。衛生局提醒，為了度過難忘、歡樂的跨年晚會，提醒民眾5大注意事項1.出門前記得進食，避免低血糖情形；留意天氣預報，記得添加衣物，維持身體舒適。2.演唱會現場常見病況以「外傷」最多，其次有頭暈、頭痛等。請留意外在環境，避免跌倒受傷；保持心情愉悅，勿情緒過於激昂。隨時注意自己身體狀況，如有不適可就近尋求醫護站協助。3.在台北101周圍觀看煙火朋友，提醒您準備護目鏡等用物，保護眼睛避免因落焰造成眼睛傷害。4.提醒勿飲酒過量，維護自身健康及安全。5.因參與活動人潮眾多，進場及離場請配合現場工作人員的引導，避免推擠受傷。而今年跨年夜台北大巨蛋仍有辦理演唱會，市府周圍人潮較以往增加，北市衛生局提醒，民眾於跨年活動散場時依工作人員引導逐步疏散，行進中多點耐心勿推擠。