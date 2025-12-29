我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨近日開始提名2026縣市首長，國民黨主席鄭麗文今（29）日接受中廣《千秋萬事》專訪時首度鬆口，新北市部分，「應該是協調整合工作，不至於走到初選」，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，「你看我講的這麼白！」希望明年再徵召，讓縣市長們先專注市政。鄭麗文今天上午在專訪中說明2026提名佈局與規劃，對於彰化縣長之爭，鄭麗文表示，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名適當人選，當然是重要任務，藍營傳聞已久，也把謝衣鳳是可能人選，黨中央態度開放，「目前有3位候選人表達意願，黨中央已在積極協調中」。嘉義市部分，鄭麗文說她和張啓楷兩人已有20多年交情，國民黨自己協調後出人選後，藍白後續會繼續溝通，溝通無礙。目前宜蘭、新竹、彰化、嘉義、台中會需要協調整合，會不會需要初選的選區。新北市部分，鄭麗文說，「我認為應該是協調整合工作，不至於走到初選！」國民黨會先產生自己的人選，就是國民黨內部協調，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，「你看我講的這麼白！」否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。主持人王淺秋提問，2026縣市長席次目標為何？鄭麗文說，首要是維持現有藍營縣市席次，當然有難度與挑戰，同時她也希望在台南灣有所突破，才會這麼早提名台南、高雄、屏東，未來會和謝龍介、柯志恩和蘇清泉3人一起討論選舉佈局與戰略，而她也會幫忙跑南部選區。