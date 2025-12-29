台灣自來水公司表示，為了辦理設備檢驗、管線汰換等工程，宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市將於12月30日實施停水作業。其中以高雄市影響最大，停水時間最長達15小時，預計影響21萬戶用水。《NOWNEWS》本文整理12月30日全台停水時間、範圍，提供給讀者一次看完。
◼︎宜蘭縣12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日晚間23時至12月31日清晨5時（共6小時）
📌停水原因：辦理「鹿埔小區斷水測試及檢漏作業」。
📍停水影響區域
冬山鄉：丸山一路、丸山三路、丸山二路、丸山五路、丸山路、信光路、光明一路、光明二路、光明路、吉祥路、廣興路、松樹路、松鹿路、水源路、永安路、永清路、永興路一段、永興路二段、清溝路、溪心一路、溪心路、義成路一段、義成路三段、義成路二段、華祥路、西安街、順安路、鹿埔路、鹿安路、鹿梅路。
羅東鎮：光明二路、成功街、水源路、清溝路、西安街、鹿埔路。
◼︎雲林縣12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理雲縣古坑鄉崁腳台3線汰換管線工程，新舊管線連接及用戶改接作業。
📍停水影響區域
大林鎮：大埔美園區三路。梅山鄉/中山路、工業一路。
古坑鄉：內山公路。
🕦停水時間：12月30日晚間22時至12月31日清晨4時（共6小時）
📌停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業（北港）華勝小區漏水調查作業。
📍停水影響區域
北港鎮：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、光復路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、懷恩街、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街。
🕦停水時間：12月30日上午9時至上午10時（共1小時）
📌停水原因：辦理「虎尾新吉小區漏水檢漏封閉作業」。
📍停水影響區域
虎尾鎮新吉里：林森路二段、工專一街、復興路、立德路、工專路等。
◼︎嘉義縣12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理「民雄所分區管網維護及漏水調查作業」東湖加壓站小區封閉確認。
📍停水影響區域
民雄鄉松山村：嘉108、大坪頂、牛頭倉、後山仔。
🕦停水時間：12月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程。
📍停水影響區域
大林鎮：中林路、光彩街、民族路、育英街、莊敬街。
🕦停水時間：12月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理雲縣古坑鄉崁腳台3線汰換管線工程，新舊管線連接及用戶改接作業。
📍停水影響區域
大林鎮：大埔美園區三路。
梅山鄉：中山路、工業一路。
◼︎台南市12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理山上區山上衛生所及山上國中前汰換管線工程。
📍停水影響區域
山上區：南洲里、山上里
🕦停水時間：12月30日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：配合消防局辦理消防栓增設工程。
📍停水影響區域
新市區三舍里：三舍20-1號附近（部分地區）
◼︎高雄市12/30停水範圍一次看
🕦停水時間：12月30日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理「拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」、「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口。
鳳山區：成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。
林園區：全區
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。
🕦停水時間：12月30日上午9時至12月31日凌晨0時（共15小時）
📍停水影響區域
林園區：林家里
小港區：小港區（孔宅里之旭日街一帶）
❗停水注意事項
台灣自來水公司呼籲，用戶應於停水前至少提前6小時完成必要的儲水準備，並在停水期間務必關閉抽水設備電源，以降低發生意外與火災風險。待供水恢復後，建議先全面打開各處水龍頭進行排氣，幫助管線順利通水。
至於位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的用戶，水壓回穩可能需要較長時間，屬正常現象；若恢復供水後仍未見來水情形，可立即聯繫自來水公司，將安排人員前往協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
