中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，陸委會稍早表示，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。台北市長蔣萬安昨天才剛從上海雙城論壇返台，怎料，共軍東部戰區今天突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。對此，陸委會指出，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。