▲陸府織森聖誕饗樂派對，住戶為Potluck晚宴親手做菜，美味飄香。（圖／業者提供）

▲久樘開發為預售建案首辦迎新聖誕餐會，準住戶開心參加。（圖／業者提供）

冷氣團一波接一波，氣溫驟降的歲末，台中建商陸府建設、誠邑築建設、久樘開發紛推聖誕活動，邀住戶共度美好時光進而凝聚社區感情，展現暖心的售後服務，也彰顯品牌價值。以「森活聚落」為品牌核心的陸府建設，迎接耶誕節，在各個社區舉辦「聖誕饗樂派對」。坐落於14期的新成屋「陸府織森」，以Potluck文化體驗為主軸，邀請一戶一佳餚共享餐宴。為了籌備首辦的晚宴活動，服務團隊關係師一早開始忙碌，將藝術大廳、大地廚房等公設環境裝點為聖誕晚宴場域，洋溢歡樂節慶氛圍。織森Potluck晚宴在第一屆主委與陸府客服長輪番活力開場、介紹Potluck文化之後熱鬧展開，住戶紛紛敘說自己帶來的拿手好菜。例如張先生不藏私分享家傳滷牛肉與牛肉湯，笑言遠在英國求學的女兒也能煮出美味，與同學共享。陸府關係師也不惶多讓，端出滿溢肉桂香的聖誕熱紅酒，以及自家綠海團隊種植迷迭香、紫蘇、檸檬等調配而成的大地香草飲料，為晚宴增添優雅與歡樂感。陸府生活美學教育基金會副總監許正翰表示，看見住戶熱情參與，把彼此當作家人對待，連家傳菜餚都能大方分享，讓服務團隊與有榮焉。就在歡樂用餐、交換禮物之中，新住戶們帶著彼此的祝福，一起合影留下最美好的回憶。誠邑築建設則為北區新案「澄亦實築」舉辦「2025藍色星光聖誕晚會」，並介紹社區動線，讓住戶更熟悉生活場域。晚會中，樂團演唱伴隨住戶共同妝點聖誕樹、享用自助餐，並敲響象徵祝福的Piñata，為新社區生活揭開序幕。久樘開發位於豐原的預售案「久樘雋陽」也舉辦「聖誕迎新餐會」，邀請準住戶在接待中心共享美食百匯與樂團演唱。活動更安排抽獎，包括掃拖機器人、智慧手機、智能吹風機與抗敏清淨機，展現建商對生活品質與社區凝聚力的重視。住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔表示，建設公司透過聖誕節慶的娛樂活動，不論聖誕晚會、音樂表演、百匯用餐、聖誕花環DIY、交換禮物等等，都是品牌價值的具體展現，讓社區活動成為品牌的延伸，進而在冷靜的房市中，創造情感連結與品牌差異化的競爭力。