根據日本政府相關人士於28日透露，俄羅斯已發出通報，將於明年（2026年）元旦起在北方四島附近海域，展開為期兩個月的軍事演習。俄羅斯過去以來主張擁有北方四島主權，今年頻繁在該區域進行軍演，並單方面停止包括日本在內各國船舶的「無害通航權」。面對俄方持續活化軍事活動，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議，並密切關注相關動向。根據產經新聞報導，日本政府相關人士表示，俄羅斯通報將於明年1月1日至3月1日期間，每日在色丹島以北的多個指定區域進行射擊演習。事實上，俄羅斯今年幾乎每個月都通報在該區域舉行演習。4月時，俄羅斯甚至將演習範圍擴大至包含北海道近海在內的廣泛區域進行演習，範圍史無前例。日本政府雖透過外交管道反覆抗議，表示「此舉與我國立場無法相容」，但相關通告仍累計多達9次。俄羅斯在今年4月及10月針對色丹島、國後島、齒舞群島、擇捉島以及北海道周邊海域，通報停止非俄羅斯籍船隻的無害通過權。根據《聯合國海洋法公約》，只要不危及沿岸國安全，各國船舶享有在他國領海自由航行的無害通航權；然而，俄羅斯的通告是以北方領土屬於俄羅斯領土為前提，日本政府對此同樣提出抗議。除了軍事演習，俄羅斯也在行政手段上加強控制。俄羅斯於10月公布政令，為北方四島上的兩座無人島命名，進一步強化其在管轄權等方面「既成事實化」的企圖。值得注意的是，自民黨參議員鈴木宗男才在26日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外交部高層舉行會談。鈴木宗男轉達了來自日本首相高市早苗對俄政策的「想法」，並就恢復北方四島原島民掃墓活動，以及重啟日俄漁業協定等議題進行討論。不過，就在這次會談後不久，俄羅斯便發布了此次軍事演習的通告。北方四島是色丹島、國後島、齒舞群島、擇捉島，日本視為北海道的外圍島嶼，但俄羅斯片面認定是千島群島的一部分，從二戰結束前就派兵佔領，成為日本與俄羅斯的爭議區。