中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習。交通部長陳世凱表示，交通部強烈抗議與譴責蠻橫無理的作為，正在盤點替代航路，下午向民眾說明。共軍東部戰區今天突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。立委許智傑詢問中共軍演對台灣影響，陳世凱回應，對於他們蠻橫無理的作為，交通部表達非常強烈的抗議跟譴責，對於航空、航海等航運安全必然造成影響，對整體運量流量也必然有影響，正在盤點跟準備替代航路，以及航空航海流量管理正在盤點，因應措 施都在準備。陳世凱指出，目前因為軍演狀態在中午前還沒有很明確，下午交通部會把盤點狀況盤點完整後再向民眾說明跟報告，希望能夠把影響降到最低，有替代航路的話就可以把影響降到蠻低的，流量部分或許會有一些影響，影響到底多大，仍在盤點當中。