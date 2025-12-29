我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，前立委郭正亮痛批，賴清德作風完全自我中心，連現場的媒體記者都被嚇了一跳，他更質疑「怎麼會有人這樣講話？怎麼能對別人的存在完全沒有感覺？」賴清德當天行程先後前往永安宮與福安宮祈福，在媽祖面前，直接為民進黨下屆彰化縣長提名人選定調。他表示，黨內「類初選」已經翻篇，感謝4位參選者的承擔，也肯定其餘3人皆已公開表態支持陳素月，同時賴清德也向媽祖與彰化鄉親請託，希望大家給予陳素月最大支持，讓她能順利「接班王惠美縣長的工作」。值得注意的是，該場活動是藍綠政治人物同框，包括民進黨秘書長徐國勇、立委陳素月、黃秀芳、前市長邱建富、彰化市長林世賢皆到場；藍營方面，有現任縣長王惠美，以及下屆縣長呼聲甚高的立委謝衣鳳也一同出席，卻在這樣的場合下，聽到賴清德公開喊話選民支持綠營人選，引發外界議論。前立委郭正亮28日在政論節目《中天辣晚報》中直言，「我從來沒看過有這樣的總統」，當時一邊站著民進黨人選陳素月和黃秀芳，另一邊卻是國民黨籍王惠美和謝衣鳳，賴清德仍當眾請託支持陳素月。郭正亮批評，這樣的言行完全自我中心，連現場媒體記者都被嚇到，「怎麼會有人這樣講話？怎麼能對別人的存在完全沒有感覺？」他強調，歷屆總統從未有過類似行為，並感嘆賴清德就任總統後，言行風格似乎愈來愈偏激。