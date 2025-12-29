我是廣告 請繼續往下閱讀

2025 年將結束，中國解放軍東部戰區29日突然宣布展開「正義使命-2025」演習，針對台灣周遭五處海空域實施圍島演習；中國官媒央視旗下微博帳號玉淵譚天引述中國軍事專家說法指稱，這次軍演主要基於三個升級。解放軍東部戰區釋出軍演訊息，今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習；預告此次演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。中國官媒央視旗下微博帳號玉淵譚天放上中國軍事專家付征南的解讀，美台勾連動作頻頻，可以概括為三個升級，第一是金額升級，美方近期批准了總額超過 111 億美元 的對台軍售計畫，這是美方對台最大的軍事銷售計畫；第二是性質升級，付征南指出，以往美售台武器多以防禦性質為主，但此次主要是進攻型武器，違反「中美三個聯合公報」與「八一七公報」。第三是體系升級，付征南稱，這次台灣購買的軍售裝備包含「台灣戰備網路暨部隊覺知應用套件」，使台灣軍隊作戰體系成為美軍體系的自然延伸，推高了中美直接正面衝突的風險。付征南叫囂，美國和台灣不顧中方警告，解放軍採取行動可以說是合理合法的被迫之舉。