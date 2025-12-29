我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬力歐（右三）直言養車、找停車位都是一筆開銷，且在台北交通方便，因此沒必要買車。（圖／嚴立婷臉書）

買不買車是許多人思考的問題之一，藝人馬力歐（卜國耕）近日與嚴立婷、梁赫群在影片談論到相關話題，馬力歐透露與老婆堅決不買車，因為根本划不來，他直言：「假設一個月搭計程車沒有超過1萬6、1萬8，其實不需要去買車。」透露自己家中就有3台摩托車，加上台北的交通很方便。影片曝光後，引來兩派網友熱議，部分人認同說：「覺得在台北確實不需要買車」、「台北買車。找自己麻煩」；不過也有人持不同意見，認為：「有小孩有車方便，有時候不一定叫得到車」、「南北交通環境還是有差」。馬力歐曾說：「我馬力歐的人生沒有汽車這件事。」透露雖然老婆會開車，但夫妻倆卻堅決不買車，因為養車、找停車位都是一筆開銷，更有數據指出若一個月搭計程車的費用，沒有超過1萬6、1萬8，其實不需要去買車，因為小孩的學區都非常近，平時騎摩托車就可以搞定，再加上住在台北交通非常方便。梁赫群則說，自己曾買了一台70萬的國產休旅車，結果很少開車，車子甚至在停車場停到沒電，2年後就以45萬的價格賣掉，不僅少了25萬，還不包括中間的維修費等等，讓馬力歐直呼：「划不來。」梁赫群繼續舉例，自己上下班搭乘計程車，內湖來回一天是300元、一個月6000元，2年就是144000元，結果車子開了2年賣掉就撇了25萬。影片曝光後，不少網友認同說：「我覺得在台北確實不需要買車」、「台灣本來就不用買車，車比國外貴，我搭uber給別人載更便宜更舒適」、「現在交通很便利，每次回南部都坐高鐵方便又輕鬆又節省時間，自已開車長途又累」、「雙北真的是可以不用買車」。不過也有人抱持相反態度，直說：「我覺得家中有小孩還是得需要有台車，下雨接送、去賣場買東西真的還是要有車才方便」、「有車方便，有時候不一定叫得到車喔」、「那是住在台北太方便了，住外縣市光等計程車就等到天荒地老」、「除了台北，其他外縣市沒車或機車真的不行」。