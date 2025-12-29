我是廣告 請繼續往下閱讀

中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為美國軍售案、賴總統的談話才導致軍演，因為大規模軍演通常會需要較長時間準備，計畫也可能早早就完成準備，也認為台灣要能夠自我防衛，就可達到嚇阻效果。共軍東部戰區宣布，今天開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布明（30）日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。對此，許智翔接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時說明，中國解放軍這時間基本都在台海周邊活動，大規模軍演通常會需要較長時間準備，計畫也可能早早就完成準備，由於中國並不會特定指名因哪事件發動，很難說必然是哪件事引發軍演，因此很難去判斷是因為美國軍售案或賴總統的談話。許智翔續指，另外，中國通常也不會說針對哪件事情做回應，因為一旦劃下紅線，可能會有進退兩難的狀況。過去10幾年來，習近平政權的毛病就是把中國內部權力是主要政策工具，但他的民族主義立場太死、太過強硬，以至於他只能繼續加碼，沒辦法後退，否則沒辦法對國內交代。因此，一定程度上來說，他們宣布軍演的時候，除非是非常巨大的事情，否則不會對外指明說是什麼影響造成。不過，針對賴清德在專訪強調，台灣現在只有一個選擇，就是不斷提高難度，讓中國永遠達不到武統台灣的標準。許智翔認為，台灣要能夠自我防衛，第一要項是需要足夠的防衛能力，這跟建軍規劃有關係。要達到嚇阻有三個原則，第一，就是要有足夠的能力；再來就是讓對方相信妳會使用這個軍事能力；第三則是溝通，明確讓對方知道自己有這個能力，而且也會使用。如果這三個原則都可以做好，就可達到嚇阻效果，歷史上沒有解除武裝就可以嚇阻對方侵擾的例子，通常都會變成敞開大門邀請入侵者來攻擊。許智翔最後認為，嚇阻有不同的形式，一個是表示「我可以成功阻止你沒辦法奪台」，另一個，則是透過懲罰對方、攻擊對方，但在有限的資源底下我們怎麼去規劃，若真的要攻擊中國，後果台灣是否真的能夠承受，軍事的能力建立是非常重要的。