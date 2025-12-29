我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白霧時光採用雙面吧台配置，將咖啡與其它茶飲的製作區獨立區分。（圖／記者張志浩攝）

▲白霧時光擁有多元豐富的複合式餐飲選擇，早餐、早午餐、晚餐分時段提供。（圖／記者張志浩攝）

▲白霧時光將空間分為餐桌區和時光區，可依用餐或生活等不同需求選擇。（圖／記者張志浩攝）

▲路易莎董事長暨創辦人黃銘賢目標將白霧時光推廣到全台，明年預計能展店到8間。（圖／路易莎集團提供）

路易莎集團即將邁入20週年，今（29）日正式推出新品牌「白霧時光」，除了持續以咖啡為主軸外，搭配早午餐、晚餐、麵包、糕點等的生活品牌，首間旗艦概念店位於板橋的「新板傑仕堡園區」，擁有200多坪、挑高超過七米、多功能的開放空間，路易莎董事長暨創辦人黃銘賢強調，「白霧時光是我心目中對咖啡最完美的想法，明年預計能展店到8間，目標則是在全台展店。」黃銘賢表示，路易莎咖啡近年已轉型為服務性質，常出現在街邊、學校、車站，在匆忙節奏裡服務消費者，而白霧時光則是希望透過場域經營生活風格，首間旗艦概念店一進門就能看見巨型「雙面吧台」，正面只能做咖啡，果汁類等其他茶飲在背面製作。白霧時光往內延伸則是麵包區，並刻意將櫃檯後方的麵包製程區對外開放；座位方面，白霧時光也將空間分為餐桌區和時光區，餐桌區提供早午餐及晚餐用餐體驗，用餐時限2小時；時光區則設置高低階梯座位，不限時使用，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落聊天、休息、工作。白霧時光菜單提供多元豐富的複合式餐飲選擇，品項加總有近百道，除了有價格100元有找的三明治外，早午餐組合價格則落在208元至298元不等；沙拉每份238元至258元，披薩每份258元至278元，義大利麵則是258元至308元，飯類298元328元，以雞、豬、牛、魚為主的主餐，則是358元至438元不等。黃銘賢提及，每個人都有屬於自己的白霧時光，「以前在七星潭當兵時，看著中央山脈的白霧，身體被操的半死，如果有一杯咖啡或早午餐，一定是很美妙的事」，想像在阿爾卑斯山下白霧晨曦中享用更是美好，所以「白霧時光」最能代表自己對咖啡的理念。黃銘賢分享，白霧時光的就是當初自己對咖啡的初衷，除了板橋旗艦店外，目前已經有知名連鎖飯店及商場即將進駐，可以因應不同場域環境，將旗艦店的內容進行彈性調整導入，明年預計能展店到8間，目標則是在全台展店。