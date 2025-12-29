我是廣告 請繼續往下閱讀

▲員警看到俞男在路口兜售玉蘭花，上前進行勸導。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區長安東路與建國北路口昨（28日）13時40分發生一起糾紛事件，員警正在執行交通管制疏導勤務時，發現一名俞姓男子在路口販售玉蘭花，便上前進行勸導。但俞男不僅不聽勸，甚至還和員警發生言語及肢體衝突，衝突畫面也被一旁的民眾給拍下。據了解，這名俞姓男子當時在長安東路與建國北路口販售玉蘭花，警方見狀後上前勸導，引起俞男不滿，情緒失控對員警不斷叫囂，甚至動手推擠、勒住脖子，員警見狀後將其壓制在地，並依職權對俞男實施必要管束，所幸並未造成人員傷亡。考量後續仍有重要交通勤務需即時執行，且俞男行為趨近穩定，優先完成勤務後通知俞男到案說明，是否涉及妨礙公務有待釐清。對此，中山分局呼籲，民眾遇員警依法執行公務時，應理性配合，切勿以言語或行為干擾或妨害公務，警方將依法嚴正究辦，以確保執勤人員人身安全及交通秩序。