中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，兩岸學者、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說明，中國這回大動作的軍演，與賴總統接受電視專訪無關，他們強調的是針對台獨勢力與外部勢力干擾，研判是針對美國軍售案表態，畢竟是這是史上第二高的對台軍售案，這本就是北京應該會有的反應。共軍東部戰區宣布，今天開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布明（30）日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。對此，王智盛接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時說明，中國這回大動作的軍演，與賴總統接受電視專訪無關，他們強調的是針對台獨勢力與外部勢力干擾，研判是針對美國軍售案表態，畢竟是這是史上第二高的對台軍售案，這本就是北京應該會有的反應。至於為何會拖到今天才動作？王智盛分析，第一，卡在雙城論壇，若台北市長蔣萬安去上海雙城論壇前夕軍演，那恐怕會讓蔣萬安更下不了台，因此北京有全盤性的考量；第二，解放軍的集結需要時間，現在又是冬季，必須考慮天侯問題，可能在台海周邊要動員需要更長的時間。因此，基於這兩點，北京才選在蔣萬安回台立刻宣布演習。王智盛說，另外，經過這幾年的中國軍演狀況，可以找出他們的判斷大原則，所謂的武統台灣，在客觀能力達不到，但習近平一定要展現他的立場和態度，對內有交代，還要懂的跟美國的要價博弈。北京在不同的對台想定場景上，採取不同強度的對台軍事恫嚇，就是要凸顯出「維持武統的高張力」。王智盛最後認為，台灣必須持續強化國防力量來因應與嚇阻，否則萬一真的擦槍走火、或是中國企圖由演轉戰，台灣會沒有足夠的實力因應。