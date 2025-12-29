我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義區夜店男模張越河遭女大生指控性侵，受害者已完成驗傷並報警處理，事實上張越河曾登上《小姐不熙娣》，因碰觸到小S私密處引發討論，事件曝光後輿論譁然，案件目前交由司法單位調查中。（圖／翻攝自張越河IG@ yuehe_0910）

▲黃小柔曾拍片提到被演藝界某大哥毛手毛腳，使她後來決定以中性化形象出現，作為一種保護色。（圖／摘自 IG@@huang_roro)

高大俊俏的男模張越河，爆出疑似性侵女大學生，昔日他在《小姐不熙娣》似是對小S襲胸、摳屁股等不當舉動亦再度引起討論。節目方已表示：「男來賓行為 ≠ 節目立場，其他不予回應！」張越河稍早也聲明稱與女大生為合意性交，並對指控強烈否認。其實不少女藝人碰過被騷擾的不舒服情況，楊繡惠曾透露被導演問過是否處女，氣到飆三字經；黃小柔則在被人毛手毛腳後，開始裝男孩子氣自保。在演藝圈資歷深厚的楊繡惠，反應快、罵人超溜，但她遇到的狀況也沒少過。她年輕時曾經在秀場因為造型清涼，竟有客人酒後失控衝到舞台上想抱住她，幸好當時許不了攔下那客人救了她。進入演藝圈後熬了幾年，竟還遇上導演問她：「妳還是處女嗎？」讓她氣到三字經衝口而出，雖然導演表示是誤會，她的戲分卻從30多集被刪到只剩5、6集。外界印象中，演藝界是個大染缸，其實女星闖銀河，要小心的場合還不少。黃小柔過去也曾在短片中透露在演藝圈有超多螢幕形象很好、但私底下很討厭的人。她就碰過前輩會主動約女生吃飯，如果不答應的話，後面的工作就沒有了。之前她曾遇過有位演藝圈大哥，朝她走過來就說：「哎，我看妳的胸部，應該就是C+吧，好想搓一下喔。」然後錄影開始前，他竟然伸出狼爪，直接就從她臀部，往私密處抓很深。這個慘痛經驗，讓黃小柔去問很多演藝界前輩，到底該怎麼辦，得到的建議是：「妳就把自己弄得很像男生，就不會出事了。」於是她開始轉換螢幕形象，變成中性、很男孩子氣，不會讓人有任何想法的那種。她坦言，被很多人調侃她就是個男的，其實那個是她的保護色。