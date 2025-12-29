我是廣告 請繼續往下閱讀

臺安醫院前院長黃暉庭涉嫌違規辦理勞工特殊健康檢查，藉此詐領勞保補助款，台北地檢署偵查後認定事證明確，於29日依詐欺等罪，起訴黃暉庭及時任臺安醫院營運中心主任孟令妤等4人。檢方調查指出，依規定，辦理勞工體格與健康檢查的醫療機構，須經中央主管機關會商衛生福利主管機關認可，且噪音、粉塵、異常氣壓等屬於「勞工特殊健康檢查」項目，必須另行取得主管機關核准，才能合法執行。然而，臺安醫院原本均自行辦理相關健檢業務，卻自2011年起，時任院長黃暉庭指示孟令妤，將「巡迴體檢」及「到院體檢」等業務，外包給由紘瑞、紘昇兩家公司所成立的「臺安診所」。檢方指出，臺安診所僅取得勞工一般體檢的認可資格，卻未具備辦理特殊健康檢查的資格。儘管如此，臺安診所仍替中華航空、遊戲橘子等企業員工，違規執行噪音、粉塵等特殊健檢項目，並由相關人員在「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺（HCD）」中，冒用臺安醫院名義申報健檢補助款，總計詐得勞保補助約122萬元。北檢於2021年間指揮調查局展開搜索及約談本案，並調閱大量文件與金流資料釐清責任歸屬，最終認定黃暉庭、孟令妤，以及紘瑞公司負責人張嘉驊、紘昇公司負責人游珮瑜，涉犯詐欺等罪嫌，依法提起公訴。至於游珮瑜等人另因臺安診所內部經營權糾紛，被控涉犯背信罪部分，檢方調查後認為犯罪嫌疑不足，已依法作出不起訴處分。