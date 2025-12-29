我是廣告 請繼續往下閱讀

深夜的台中街頭竟成「活春宮」現場。台中市台灣大道二段、科博館公車站候車亭，日前驚傳離譜畫面，一對年輕男女不是等公車，竟在候車亭內做出高度引人遐想的行為，過程全被路過民眾目擊，當場嚇傻，直呼「真的太誇張」。目擊民眾指出，事件發生在昨（28）日深夜約11時許，當時駕車行經科博館公車站前，發現一名男子站在候車亭內，雙腿張開，一名短髮年輕女子則坐在長椅上，頭部緊靠男子私密處，上下來回抖動，畫面引人遐想。路過民眾一開始還以為天色昏暗看錯，仔細一看後才驚覺，兩人疑似正在進行性行為。多名目擊者形容，男子私密處正對女子臉部，還用手不斷擺弄，女子則埋頭動作明顯，整個候車亭彷彿成了「無人之境」。一旁路過民眾忍不住低聲驚呼，甚至有人錯愕喊出「什麼東西……好像真的是在……」，現場氣氛尷尬又荒謬。當眾人確定自己沒有眼花後，有人乾脆半開玩笑大喊「好吃嗎？」男子這才驚覺行徑已被發現，立刻轉頭查看，並示意女子停止動作。短髮女子隨即抬頭，男子則拿出事先準備好的衛生紙清理，整個過程毫不避諱，讓目擊民眾直呼難以置信。民眾表示，雖然事發時間已接近深夜，但當時車流與人潮仍多，且對面就是百貨商圈與熱鬧路段，公車站屬於公共空間，兩人卻公然做出此類行為，實在太離譜，讓不少人留下心理陰影。對此，有資深員警檢視相關描述後分析，該畫面已足以引人遐想，若警方調閱監視器畫面，確認事證明確，兩人行為恐涉及刑法第235條公然猥褻罪，或違反社會秩序維護法妨害善良風俗相關規定，後續仍須由警方依法調查釐清。