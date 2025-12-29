我是廣告 請繼續往下閱讀

中國反應為何如此激烈？

日中緊張局勢將持續到何時？

中共解放軍東部戰區29日宣布，自今日起在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」對台軍演。雖然聲明稱演習是「對台獨勢力的嚴正警告」，但在日中因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言關係緊張之際，也被視為是對高市早苗的強力制衡。有日本學者指出，台灣問題被中國定位為「核心利益中的核心」，儘管對日本而言，中國顯然反應過度，但對中國來說，「統一台灣」是其國家的最優先目標與宿願。中國解放軍東部戰區29日宣布，從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。中國官媒新華社報導指出，此次圍台演習將於今、明兩天（29、30日）進行。東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。不過有日媒指出，外界普遍認為，這次中國圍台軍演也是針對高市早苗在國會中有關「台灣有事」答辯的強力制衡。根據NBC長崎放送報導，高市早苗在11月7日於國會答辯時提到，若是「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，引發中國不滿。中國隨即表達強烈反彈，不僅呼籲避免赴日旅遊，態度也趨於強硬，如今更引發了軍事震盪。為何中國的反應會如此激烈？曾任職於日本駐美大使館、擁有多邊談判經驗的前外交官、長崎大學教授西田充指出：「對中國而言，台灣是『核心利益中的核心』，反應會比我們想像中更加激烈。」西田充分析，台灣問題被中國定位為「核心利益中的核心」。對日本而言，中方顯然反應過度，但但對中國來說，「統一台灣」是其國家的最優先目標與宿願，日本仍需謹慎應對。西田充提到，美國國防部分析指出，中國在2027年前將具備以武力統一台灣的能力。中國也將此視為習近平政權的「政治遺產」之一。「若日本介入，中國自然會視為障礙。正因為台灣統一對中國極為重要，才會出現如此激烈的反彈。」此外，中國可能認為，在美國總統川普（Donald Trump）於稀土問題對中讓步、美方不願與中方產生過多摩擦的背景下，美國可能不會在此問題上全力支援日本。西田充表示，這將導致日本對美國產生「不信任感」，進而達到分化「日美同盟」的目的。西田充對未來的展望並不樂觀。他表示，2012年日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化時，花了約2年才修復關係。「台灣問題對中國而言比釣魚台更為核心，既然已經『揮拳抗議』，要放下拳頭絕非易事。」西田充表示，除非日本以屈服於中國壓力的形式撤回高市早苗的發言，否則短期內恐怕很難找到解決問題的突破口，如果美中關係出現動盪，日中關係也可能隨之出現轉機。西田充認為，解決方案或許在於，日本並未屈服於壓力，在確保政策不變的前提下，尋找某種可被解讀為「事實上撤回發言」的折衷點，「這就是外交官展現手腕的時候了。尋找一個能讓中國在一定程度上感到滿足的妥協點。只是目前的政治氣氛尚未成熟，若未來政治局勢有所改變，解決是有可能的。」