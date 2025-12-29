「金曲歌王」羅時豐近年轉戰YouTube，經營頻道《大牛比較攬》成績亮眼，入列「2025 YouTube 年度熱門創作者」前10名。節目單元「趣你家蹭飯」最新一集邀請邰智源作客；只見羅時豐的豪宅一曝光，讓邰智源看了都直呼震撼，忍不住打趣地說：「可見以前秀場真的很好賺。」
羅時豐奢華豪宅曝光 大到邰智源笑虧：賺很多
「趣你家蹭飯」最新一集26日上線，過去節目多由羅時豐到素人家蹭飯，這次改邀邰智源上門。邰智源一踏進屋內，就被羅時豐豪宅寬敞格局與裝潢吸引，形容該處根本宛如古裝劇中的大宅邸，甚至玩笑詢問羅時豐「是不是在家也能開車」，羅時豐則笑回，在家「頂多慢跑」。
羅時豐也透露豪宅內的裝潢都是20多年前的，自己有想過重新裝潢，但是要花很多錢，開玩笑邀請廠商置入、或設計師業配。邰智源則稱讚這個裝潢其實一點也不過時，感覺氣場及風水都極佳，看得出來是花重金打造的，也因此忍不住調侃羅時豐：「可見以前秀場真的很好賺。」影片上線後，不少網友也留言驚呼房子坪數驚人：「真的很有氣派」。
羅時豐回憶秀場全盛時期 最多一天跑9場工地秀
羅時豐、邰智源吃飯時也談起過往合作往事。邰智源透露，當年羅時豐曾開著罕見、價格不菲的BMW 850i豪車，在做完工地秀後順道載他回家。羅時豐坦言，秀場全盛時期工作滿檔，最多一天能跑到9場。
羅媽媽也分享細節：「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」邰智源忍不住笑回：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，所以羅媽媽天亮才算錢，因為天黑算不清楚。」
86歲羅媽媽掌廚 邰智源遇上「香菜關卡」
而這回由於邰智源罕見作客，羅時豐特別請高齡86歲的羅媽媽掌廚，端出客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯等經典料理，讓邰智源大讚美味。不過羅媽媽隨後端出「香菜」要他一定要搭配，讓「香菜絕緣體」的邰智源也頭痛，硬著頭皮吃一口後，就狂喝茶漱口，羅時豐則在一旁笑翻。
邰智源大讚羅時豐魅力：大牛是一塊稀土
談到進軍YouTube節目的歷程，羅時豐也好奇詢問邰智源對他加入YTR圈子的想法。邰智源先開玩笑直呼：「完了！」接著補充，是因為他相信羅時豐會把大批粉絲帶進頻道，是強勁的競爭對手，更稱讚羅時豐的魅力：「大牛是一塊稀土，只是當時還沒被開採而已！」肯定羅時豐在網路界的影響力。
邰智源、羅時豐強強聯手 推出全新美食YT節目
而兩人這次會合體，除了是聯絡感情，同時也公開新節目合作，羅時豐與邰智源將推出美食競賽節目《真料理兩鍋論》，在《木曜4超玩》的麥卡貝頻道播出。節目主要由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持；主持人們將分為兩組PK對決，親自出馬找尋稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單，獻上最美味的完美料理，勢必會帶動新一波YT節目風潮。
資料來源：《大牛比較攬》YT
