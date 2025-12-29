115學測進入倒數，升學資訊平台「大學問」最新公布2025年十大熱門學類排行榜，透過分析網站近33萬筆科系瀏覽紀錄，揭示高中生最關注的升學與職涯走向，其中心理學類再度蟬聯第一，連年擊敗電機、醫學等傳統熱門科系。調查顯示，心理、法律與輔導諮商熱度居高，護理、機械等科系則因產業前景與負面新聞影響，搜尋熱度偏低，顯示高中生選系更趨審慎、務實。
2025最新10大熱門科系排行一次看！最強不是醫學、電機了
大學問指出，本次統計期間為2025年11月20日至12月17日，資料涵蓋9.3萬名真實使用者的GA4行為數據，並交叉比對教育部113學年及過去20年官方就讀統計。
從整體前十大熱門學類來看，依序為心理、法律、財務金融、英語文、藥學、企業管理、資工／電機／電子、數位媒體設計、輔導與諮商、醫學。其中有5個學類與國考證照高度相關，其餘則多對應半導體、金融等熱門產業，或屬於興趣與自我實現導向的選擇，反映學生在現實就業與個人需求之間的權衡。
10大熱門科系排行
🥇心理學類
🥈法律學類
🥉財務金融學類
4.英語文學類
5.藥學學類
6.企業管理學類
7.資工／電機／電子
8.數位媒體設計學類
9.輔導與諮商學類
10.醫學學類
心理學類長期霸榜！一堆高中生搶讀
大學問執行長魏佳卉分析，心理學類長期「霸榜」瀏覽冠軍，且相關的「輔導與諮商」學類同樣穩居前十、排名第九，顯示心理相關領域的高度關注度。
她指出，數位原生世代成長於高度連結的網路環境，在虛擬與現實交錯的人際互動中，對自我理解、情緒調節與心理支持的需求格外強烈，許多學生也將自身經驗轉化為未來專業志向，希望投身心理研究或實務工作，回應心理健康議題。
緊追在心理學類之後的是法律學類，長年穩坐第二名。魏佳卉指出，法律系具備清楚且可預期的職涯階梯，無論是投入司法官、律師等國家考試，或進入企業擔任法務，皆具備社會地位高、抗景氣循環能力強等特性。
在經濟環境不確定性升高的背景下，法律專業始終被視為「高含金量」選項，對社會組考生具有高度吸引力。
護理、機械系前景不明降低搜尋熱度！男女關注科系大不同
不過，數據也顯示「關注度」與「實際就讀人數」之間存在明顯落差。以教育部113學年統計為例，目前女大生人數最多的護理學類，在高中生熱門搜尋排行中僅列第20名。魏佳卉分析，近年護理人力短缺、醫護過勞等負面新聞頻傳，即便具備國考證照與就業保障，仍降低了高中生主動關注與搜尋的意願。
相同情況也出現在男生科系選擇上。教育部資料顯示，從93學年至113學年，男生就讀人數最多的前三大學類始終為電機、資訊與機械。以113學年來看，16.52%的大學男生集中於理工領域，其中機械工程學士班就有1萬9849名男生就讀，排名第三，但在大學問考前30天的熱門關注榜中，機械工程僅排第18名。
女生熱愛科系是企業管理！機械系變保底選項
魏佳卉指出，這反映出部分高中男生在選填志願時，將機械系視為未能錄取同校電機或資工時的「保底選項」。加上近年台灣工具機產業受國際情勢影響，出口表現承壓，產業前景不明，也使機械相關科系的吸引力相對下降。
相較之下，女生在科系選擇上展現更高的流動性。回顧近20年，除了企業管理長期維持在女生就讀人數前三名，其餘熱門科系隨時代變化明顯。
113學年女生就讀人數前三名依序為護理、企業管理與財務金融；103學年為企業管理、護理與資訊管理；93學年則是企業管理、資訊管理與財務金融。顯示女生同樣重視就業前景，但不像男生高度集中於單一領域。
整體趨勢則顯示，高中生在選系時明顯朝「就業導向」與「證照導向」發展，但同時也反映出世代價值的轉變。
資料來源：升學資訊平台「大學問」
