台北地檢署偵辦媒體人謝寒冰公布聯電創辦人曹興誠私密影像一案，檢方綜合影像鑑定結果與相關事證後，於29日作出不起訴處分，認定相關影像難認為深偽合成，也不足以認定謝寒冰涉有違法散布不實資訊等犯行。本案源於今（2025）年2月，謝寒冰在網路直播節目中公開多張曹興誠與一名中國籍女子的親密照片，內容包括接吻及僅著內衣等露骨畫面，並指稱曹興誠早在2015年間曾發生婚外情。消息曝光後引發高度爭議，曹興誠當天下午隨即回應，強調在AI技術高度發達的情況下，圖片真偽本就難以判斷，重點不在於是否為合成，而在於有人以卑劣手段侵犯他人隱私，企圖進行政治抹黑。隨著事件延燒，曹興誠態度轉趨強硬，公開表示將提告並求償1億元，並在臉書發文痛批謝寒冰無權散布他人隱私，反問若同樣情況發生在對方或其家人身上，是否還能如此得意。他並進一步指控，相關私密影像可能是遭中共非法取得，再轉交給謝寒冰作為打擊工具，目的在於損害其聲譽、阻撓當時進行中的大罷免行動。檢方指出，已將謝寒冰公布的影像送交刑事局與調查局鑑定，結果顯示，除其中1張影像因解析度或條件限制「無法判斷」外，其餘影像均未發現深偽或電腦合成跡象，無法認定係以科技方式偽造，也難以認定謝寒冰有散布謠言或不實影像的行為。此外，檢察官也考量曹興誠當時身分，認定其為立委徐巧芯罷免案的領銜人，屬高度參與政治活動的公眾人物，其言行與公共利益具密切關聯。謝寒冰引用相關影像，質疑曹興誠與中國籍女子過從甚密，屬於對公共議題的評論範疇，未逾越合理界線，亦符合《個人資料保護法》所規範的例外情形。綜合以上理由，檢方認為證據不足，依法對謝寒冰作出不起訴處分。